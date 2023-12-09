يواصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل كافة البنوك المصرية ثباته الذي عليه منذ بداية التعاملات في ظل أنه لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ ختام تعاملات نوفمبر الماضي، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي اليوم السبت داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم داخل بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.