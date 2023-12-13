سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك اليوم

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في مصر، ثباتًا ملحوظًا، في عدد كبير من البنوك، إذ سجلت العملة السعودية اليوم، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، فيما سجل 8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، 8.24 جنيه للشراء و8.25 للبيع.