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لجنة لفحص شكاوى المواطنين في قرية دير أبو حنس بملوي من مشروع الصرف الصحي

كتب:

اسلام فهمي
04:39 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
لجنة لفحص شكاوى المواطنين

لجنة لفحص شكاوى المواطنين

استقبل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، وفدا من أهالي دير أبوحنس بمجلس قروي دير البرشا بمركز ملوي، وذلك لمناقشة مطالب أهالي القرية حول مدى الاستفادة من مشروع الصرف الصحي، حيثُ تم عرض شكوى بعض الأهالي عن القصور والسلبيات التي تتم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروع بالقرية.

لجنة طارئة لفحص شكاوى المواطنين

ووجه «السايس» مدير التفتيش الإداري بسرعة تشكيل لجنة طارئة لفحص شكوى المواطنين والوقوف على أسباب الشكوى، وإعداد تقرير مفصل ومصور عن أسباب الشكوى، ومحاسبة المقصر.

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بقلم اسلام فهمي