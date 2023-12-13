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الأمطار تضرب القليوبية ورفع حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس

كتب:

حسن صالح
04:53 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
أمطار القليوبية اليوم

أمطار القليوبية اليوم

ضربت أمطار متوسطة إلى شديدة أنحاء محافظة القليوبية، دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق والشوارع الرئيسية. 

وتزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة، شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة، والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية، وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

رفع درجات الاستعداد مع بدء الأمطار 

وأوضح محافظ الإقليم لـ«الوطن»، رفع درجات الاستعداد مع بدء سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية اليوم، في إطار خطة المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أن إجمالى المعدات التي استعدت بها المحافظة بالتنسيق مع شركة المياه لاستقبال موسم الأمطار نحو 239 معدة متنوعة المهام، جرى توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحي 193 محطة.

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