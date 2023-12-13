الإيطالي فيدريكو مارتيلو: تقديم دويتو مع صفاء أبوالسعود «شرف لي»

وصف المطرب الإيطالي فيدريكو مارتيلو، غناءه مع الفنانة صفاء أبوالسعود في حفل حملة «مانحي الأمل»، بأنه «شرف له»، وأن أداء الأغنية كان مدهشًا والأغنية بالفعل كانت رائعة، لافتًا إلى أن الأمر بدأ بإقناعه بغناء بعض الأغنيات باللغة الإيطالية والمصرية، ما جعله يقلق حيال الأمر في البداية.

أغان إيطالية مع مصرية إضافة لديو مع الفنانة صفاء أبوالسعود

أضاف «مارتيلو» في حوار مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»، أن حواره عبر تطبيق «زووم» مع صاحب الفكرة بإيطاليا ثم الالتقاء وجها لوجه، جعله يتحمس للفكرة، حتى قبل معرفة أنه سيغني أغنية «ديو» مع فنانة مصرية، ضمن الأغاني المطلوبة، وهو ما قابله بالدهشة.

وأردف، أنه عندما التقي الفنانة صفاء أبوالسعود، أحبها كثيرًا وأخبرها أن سعادته بالعمل معها تفوق سعادتها، واعتبر أن التعاون معها شرفًا كبيرًا.