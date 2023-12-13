«المصري للفكر والدراسات»: الإعلام رصد زخما انتخابيا غير مسبوق في مصر

رصد تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نقل وسائل الإعلام آلاف من المشاهد الحية الملتقطة من داخل وخارج اللجان الانتخابية، وهو ما نبه مختلف المشاهدين والمتابعين لحقيقتين، أولهما وجود حالة زخم انتخابي لم ترها مصر منذ سنوات طويلة، فصفوف الناخبين في العديد من اللجان بالمدن والريف كانت مكتظة وبها صفوف طويلة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، ويعود هذا الزخم إلى عوامل داخلية وخارجية متعددة، كانت سببا في التأثير على قناعة الناخبين بضرورة المشاركة السياسية والإدلاء بالصوت.

أخطار إقليمية محدقة

وتواجه الدولة المصرية وبشكل غير مسبوق مجموعة أخطار إقليمية محدقة، أولها أزمة الحرب على قطاع غزة المحاذي إلى حدود سيناء، وما يتضمنه من خطط خبيثة لتهجير مواطني القطاع إلى أرض مصر، ومن ثم إنهاء القضية الفلسطينية دون إعطاء الشعب الفلسطيني أي من حقوقه المشروعة، فضلا عن وضع السودان الشقيق الملتهب، والذي يوشك على الانكسار والتفكك في حال استمرت الحرب الدائرة بالعاصمة الخرطوم وفي غرب البلاد، فضلا عن الوضع الليبي المأزوم والذي تفاقم مع وقوع كارثة الإعصار الأخير، ولا ننسى بقية الدول العربية الغارقة في فوضاها السياسية مثل سوريا واليمن والعراق.

تحديات اقتصادية

الداخل المصري وما يواجه من تحديات اقتصادية تعوق مشروع التطوير الوطني الشامل، كان باعثا هو الآخر على نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، فالشعب المصري الذي بدأ استنشاق نسمات الحداثة بعد مرور عقود من الركود التنموي، عز عليه أن يرى الأزمات العالمية المتتابعة بداية من كورونا، مرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وصولا للحرب الروسية الأوكرانية، وهي تعطل كل مجهوداته التي بدأ تنفيذها منذ 2014، كما أراد المواطنون من مشاركتهم الانتخابية تلك أن يخلقوا سبيلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي أصبحت ترهق ميزانيات كل أسرة مصرية.