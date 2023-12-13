باحث: الموقف الأمريكي بشأن حرب غزة بدأ يتزحزح بعيدا عن الرواية الإسرائيلية

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الإسرائيليين لن يتوقفوا عن محاولاتهم الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، لكنهم يحاولون تنفيذ هذه المخططات بأدوات جديدة، سواء بالترغيب عن طريق منح مصر بعض المميزات التمويلية أو الاقتصادية مع أطراف إقليمية أو أوروبية أو حتى الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن مصر تتواصل مع الولايات المتحدة، وبدأ الموقف الأمريكي يتزحزح بعيدًا عن الرواية الإسرائيلية والموقف الإسرائيلي، واعترف بعدم إمكانية القضاء على الفصائل الفلسطينية أو احتلال غزة، وبدأت أمريكا تقتنع بهذه الرواية وتضغط على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

أداة أخرى سيستخدمها الاحتلال

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاحتلال سيستخدم أداة أخرى وهي وضع مصر أمام الأمر الواقع عن طريق تكثيف الهجمات وسط وجنوب غزة، ودفع الفلسطينيين ناحية معبر رفح، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا لهذا الأمر.

1.9 مليون فلسطيني في خان يونس ورفح

وتابع الباحث: «هناك 1.9 مليون فلسطيني في خان يونس ورفح، وبالتالي، ومن الأهمية أن نحذر»، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على وقف إطلاق النار عن طريق تقديم المبادرات إلى مجلس الأمن حتى لا يتعرض الـ1.9 مليون فلسطيني إلى القصف أو الإبادة.