انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتقلبات جوية يصحبها غيوم في السماء، ونشاط متوسط للرياح، خاصة بعد سقوط أمطار على بعض المناطق صباح اليوم، ومن المتوقع أن يستمر سقوط أمطار مساء اليوم.

مواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة سقوط الأمطار، التي تصحب التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وهي:

- التواصل المستمر مع الوحدات المحلية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي في مختلف الأماكن في محافظة الدقهلية، من أجل سرعة شفط المياه وكسحها في حالة سقوط أمطار.

- التواصل المستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع غرق العمليات الفرعية في مختلف الأماكن.

- صيانة الأعمدة الكهربائية والكابلات، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من خطر مياه الأمطار والكهرباء.

- توفير عدد كبير من المعدات والسيارات التي تعمل في الأزمات والتعامل مع فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وذكرت المحافظة، أنه يجب علي المواطنين أن يتوخوا الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، من خلال ارتداء ملابس ثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة في الليل.