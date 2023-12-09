عاجل.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. لا تخرج خلال هذا الوقت

لم تنته التحذيرات الجوية بعد، بسبب التقلبات المستمرة في الطقس التي بدأت مع بداية ديسمبر الجاري، ومع التغيرات المفاجئة في طقس الساعات المقبلة حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، ومع التحذير من سقوط أمطار أعلنت الوقت الذي تكون فيه غدا ذروة الشبورة المائية التي تكون فرصة لانتشار الحوادث المرورية، وكذلك تشكل خطراً على الصحة.

تحذير من الخروج في هذا الوقت

بحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد، تكون ذروة الشبورة المائية صباح اليوم من الساعة الـ4 حتى الـ9 صباحاً، لذلك يمكن تأجيل المواعيد التي يمكن تأجيلها حتى تنتهي الشبورة المائية لتجنب خطورتها على الصحة وأيضاً السلامة المرورية، وحذرت أيضا من احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة إلى رعدية في الساعات المقبلة.

أضرار الشبورة المائية أو الضباب

ومن خلال تصريحات لـ«الوطن»، تحدث الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أضرار الشبورة المائية أو الضباب قائلاً، إن تلك الظاهرة عبارة عن سحابة منخفضة ازداد تجمّع الماء فيها بسبب المسطحات المائية القريبة، وعندما يختلط الضباب بالهواء الملوث يصبح ضاراً، لذلك فهي ليست آمنه لخروج الأطفال والنساء ومرضى الحساسية في ذروتها، ويفضل تجنبها حتى. تنتهي.

وأضاف «بدران» قائلا، إن هناك مجموعة من ملوثات الهواء التي تزيد من أضرار الضباب منها التالي:

- عوادم السيارات.

- أدخنة الحرائق والمصانع.

- غاز أول أكسيد الكربون السام.

ومن أضرار الضباب أيضا:

- تفاقم حساسية الأنف.

- حدوث سيلان من الأنف مع انسداد الأنف وحكة الأنف.

- تفاقم الربو الشعبى وزيادة حدة وتكرار أزمات الصدر التحسسية.

- ضيق النفس.

- السعال المنتج للبلغم.

- الصفير .

- تفاقم الالتهاب الرئوي.

- التهاب الشعب الهوائية.

- تفاقم حساسية العين والتهابها.

- تفاقم حساسية الجلد.