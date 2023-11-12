تقلبات جوية مفاجأة في السويس.. الغيوم تغطي سماء المحافظة

تقلبات جوية مفاجأة شهدتها محافظة السويس، حيث غطت الغيوم سماء المحافظة، وازدات نشاط وسرعة الرياح مع انخفاض في درجة الحرارة، ورفعت المحافظة وشركة مياه القناة درجة الاستعداد لمواجهة أثار التقلبات الجوية

الأجهزة التنفيذية ترفع حالة الاستعداد

أعلنت الأجهذة التنفيذية في محافظة السويس الاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية، ذلك بالتزامن مع إعلان شركة المياه والصرف الصحي بمدن القناة إعلان حالة الطوارئ تزامنا مع اعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعات سقوط امطار في مدن القناة وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي مختلف الأجهزة والجهات العاملة بالمحافظة بالإستعداد التام للتدخل الفوري حال حدوث أي أثار للتقلبات الجوية.

قياسات طقس السويس

أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس، أشارت أن طقس المدينة الباسلة اليوم يشهد عدم استقرار وتسجل درجة الحرارة العظمي 29 والصغري 21 درجة مئوية، فيما تكون سرعة لارياح 20 كم/ الساعة، والرطوبة 47 %، وفرصة سقوط الأمطار 30%

حالة البحر الأحمر في طقس اليوم

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية بإستمرار السحب الركامية علي مدن القناة اليوم فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلي متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.