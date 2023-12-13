جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف المرحلة الابتدائية في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتي تستمر على مدار أسبوع.

جدول امتحانات الصفوف الابتدائية بالدقهلية

وأشار «شعبان»، في بيان، إلى تحديد مواعيد امتحانات الصفوف الابتدائية في محافظة الدقهلية، بداية من يوم 9 يناير، وجاء كالتالي للصف الرابع الابتدائي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 11 يناير.. الرياضيات وICT.

- يوم السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وتضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالدقهلية، ما يلي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء10 يناير.. مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس 11 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.

- يوم السبت 13 يناير.. الرياضيات وICT.

امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأوضح «شعبان»، أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول تشمل الآتي:

- الثلاثاء 9 يناير.. مادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات والمهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير.. العلوم وICT.

- السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.