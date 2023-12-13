حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة.. بارد ليلا وشبورة وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الستة المقبلة، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويمكن استخلاص الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الخميس 14 ديسمبر

من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء، وكذلك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 15 ديسمبر

تسود كذلك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، وكذلك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

السبت 16 ديسمبر

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من الساعة الرابعة فجرًا، وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

الأحد 17 ديسمبر

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، بالإضافة إلى أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الاثنين 18 والثلاثاء 19 ديسمبر

تتوقع «الأرصاد» كذلك أن تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.