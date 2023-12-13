حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار في بعض المناطق والحرارة بالقاهرة 21 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقـس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار و معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس بارد خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، فيما يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم

وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.