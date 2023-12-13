تكاثر السحب الممطرة ومنخفض جوي يؤثر على البلاد.. اعرف حالة الطقس الآن

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تفاصيل حالة الطقس، منذ قليل، موضحة أن التحديث الأخير لصور الأقمار الصناعية يشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والتي تؤدي بدورها إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الأمطار المتساقطة اليوم خفيفة على القاهرة الكبرى، بينما ستكون غزيرة على شمال سيناء، قد تؤدي إلى تشكل السيول، مشيرة إلى أنَّ درجات الحرارة ستنخفض اليوم، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية.

وأضافت «غانم» أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي منذ أمس، وقد أخذ اليوم في التحرك باتجاه الشرق، مما سيؤدي إلى استمرار الأمطار على بعض المناطق، ولكن بكميات أقل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.