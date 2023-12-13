طرح فيلم «الإسكندراني» في دور العرض السينمائي 3 يناير 2024

استقرت الشركة المنتجة لفيلم «الإسكندراني»، بطولة الفنان أحمد العوضي، على موعد طرحه في دور العرض، وذلك الانتهاء من تصويره كاملًا قبل أسابيع.

ويُطرح فيلم الإسكندراني، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 3 يناير المُقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، وسط حالة تنافسية شديدة، وزخم سينمائي كبير.

وانتهى الفنان عصام كاريكا مؤخرًا، من تلحين أكثر من أغنية، سيتم عرضهم داخل الفيلم، تعاون فيها مع الشاعر رامي جمال.

أبطال وأحداث فيلم الإسكندراني

وفيلم «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي في أولى بطولاته السينمائية، إلى جانب زينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، ومن إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية «الإسكندراني» للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.