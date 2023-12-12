محمد أحمد ماهر شقيق العوضي في «حق عرب»

أعلن الفنان الشاب محمد أحمد ماهر، تعاقده للمشاركة في مسلسل حق عرب، الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

محمد أحمد ماهر في مسلسل حق عرب

وقال محمد أحمد ماهر في بيان، إنه يجسد في العمل شخصية شقيق بطل العمل الفنان أحمد العوضي؛ مشيرا إلى أنه يؤكد للجمهور، أنه سيشاهد عملا قويا خلال المنافسة الرمضانية المقبلة.

وأوضح «ماهر»، أنه لا يمكن الإفصاح عن باقي تفاصيل دوره في المسلسل، مؤكدا أن هناك مفاجآت قوية ستجمعه مع العوضي في المسلسل، معبرا عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، الذي يضم نخبة كبير من النجوم بقيادة المخرج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.