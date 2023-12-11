مسلسل «حق عرب» يجمع بين أحمد العوضي وكارولين عزمي في رمضان

انضمت الفنانة كارولين عزمي لأبطال مسلسل «حق عرب» المقرر عرضه برمضان المقبل.

تشارك كارولين البطولة مع أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولي وهدى المفتي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر ووفاء مكي.

شخصية كارولين عزمي

أعرب كارولين عزمي في بيان لها عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي للمرة الأولى، مؤكدة أنها متحمسة للعمل للغاية كون الشخصية جديدة عليها.

مسلسل حق عرب تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

وتصور كارولين في الوقت الحالي مسلسل الوصفة السحرية المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان ومحمد أبو داوود ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان وإخراج خيري سالم.

آخر أعمال كارولين عزمي

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي حكاية «في أمل» من مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة التي قامت ببطولتها مع محمد كيلاني ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام ودارت أحداث الحكاية حول مريم مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها ساهر" ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.