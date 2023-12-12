أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده في لوكيشن مسلسل «حق عرب» (صور)

احتفلت أسرة مسلسل حق عرب، بعيد ميلاد بطل العمل الفنان أحمد العوضي من خلال تورتة خاصة له وتواجد عدد من صناع العمل وأبطاله .

أسرة مسلسل حق عرب يحتفلون بعيد ميلاد العوضي

حضر الاحتفالية بعيد ميلاد الفنان أحمد العوضي كل من الفنانة سلوى عثمان وجلال الزكي وعدد آخر من فريق العمل وراء الكاميرا.

مسلسل حق عرب يشارك من خلاله العوضي فى السباق الرمضاني لعام 2024 وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر وهدى المفتي ووليد فواز ورياض الخولي وميريهان حسين وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.