جامعة الجلالة تنظم ورش عمل ضمن فعاليات الدورة الثانية من «Nano Science Day»

نظم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بمجال العلوم الأساسية في جامعة الجلالة، الدورة الثانية من «Nano Science Day»، استمرارا للنجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى، في إطار السعي الدائم لتعزيز التفاعل العلمي وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال النانو تكنولوجي.

تشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل العملي

وفي كلمته، قدم الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الشكر للدكتور رضوى أبوصالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي بالجامعة، على الجهد المبذول مع فريق العمل من الطلاب في تنظيم هذا الحدث في دورته الثانية، الذي يجمع العديد من العلماء والباحثين في هذا المجال، لتبادل خبراتهم وتشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل العملي من خلال ورش العمل المختلفة.

وأكد «الشناوي»، حرصه لمتابعة نتائج المؤتمرات والندوات وورش العمل لكل الأحداث بالجامعة، وتوفير كل أنواع الدعم لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ كافة الأفكار المتميزة الناتجة عنهم، لتجهيز الطلاب لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب والبحث العلمي، كأحد أهم أهداف جامعة الجلالة للتركيز على التغيرات وتحديات المعرفة التي تصنع مستقبل أفضل لطلابنا، وذلك من خلال ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في مختلف القطاعات.

ومن أبرز الحضور د. محمد فرحات، مدير برنامج Nanoscience Engineering في مدينة زويل للعلوم وتكنولوجيا، والدكتور عمرو عوض، مدير برنامج علوم الادلة الجنائية جامعة المنصورة، والدكتور حسن نافع، المدير السابق لمركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، والدكتورة شيماء علي، من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تعمل في مجال خلايا الطاقة الشمسية على نطاق النانو.

إسهامات مميزة في مجال تطوير النانو

وأوضحت الدكتورة رضوى أبوصالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي بالجامعة، أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التواصل الأكاديمي والبحثي بين الخبراء والأكاديميين والباحثين ممن لهم إسهامات مميزة في مجال تطوير النانو، بالإضافة الي ممثلين من المراكز العلمية في الجامعات، مما يلقي الضوء على الإبتكارات الرائدة والمستقبلية في عالم النانو، وتوضيح أهميتها في معالجة وتقديم الحلول في مختلف المجالات. وخلال الفعاليات عقدت العديد من ورش العمل الرئيسية، شملت ورشة COMSOL Multi-Physics: أداة قوية لنمذجة الأجهزة الكهرومغناطيسية، التي تركزت على تعريف الباحثين والطلاب بكيفية إجراء عمليات النمذجة والمحاكاة في مجال الأجهزة الكهرومغناطيسية.

كما عُقدت ورشة «استخدام فئران التجارب»، والتي تناولت كيفية استخدام فئران التجارب في اختبار لجزيئات النانو بطريقة تحافظ على حقوق الحيوان وتضمن التعامل الأخلاقي.

وفي نهاية الدورة تم الإعلان عن تعزيز التعاون العلمي بين برنامج النانو تكنولوجي، ومركز النانو تكنولوجي في الجامعة البريطانية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بناءً على التجارب والنجاحات التي تم تحقيقها من تجارب سابقة، لتوسيع مدارك الطلاب للتفكير فى مشاريع بحثية مختلفة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات مختلفة.