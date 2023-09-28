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«تي فيجن» تطلق الإعلان التشويقي لفيلم «الحريفة»

كتب:

محمود الرفاعى
08:16 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
فيلم الحريفة

فيلم الحريفة

‎أطلقت شركة «تي فيجن» طارق الجنايني، الإعلان التشويقي الأول لفيلم «الحريفة» على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

تفاصيل فيلم الحريفة

والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد.

ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة «تي فيجن» طارق الجنايني.‎

أحداث فيلم «الحريفة»

وتدور أحداث فيلم «الحريفة» حول ماجد، لاعب كرة قدم تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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