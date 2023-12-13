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أحمد حلمي يرثى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «تبدلت أسامينا وبقي العمر واحد»

كتب:

أحمد حسين صوان
08:23 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
أحمد حلمي وشقيقه الراحل

أحمد حلمي وشقيقه الراحل

رثى الفنان أحمد حلمي، شقيقه الراحل خالد حلمي، الذي رحل عن عالمنا، يوم الجمعة الماضية، كاشفًا مدى ارتباطهما، منذ الطفولة، وسر تبديل الأسماء بينهما وتسمية كل منهما باسم الآخر.

ونشر أحمد حلمي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، صورة تجمعه بشقيقه خالد حلمي، قائلًا: «أخي أخذ اسمي.. وُلِد أخي الأكبر.. أمي: هسميه أحمد.. أبي: اسم جميل، بس أنا كان نفسي اسميه خالد»، متابعًا: «نظرت أمي إلى السقف، وأخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفه.. خالد.. خالد، وكأنها تقرأ حروفه المكتوبة بجوار النجفة التي لم تتغير حتى وقتنا هذا.. ولم تقتنع».

وتابع أحمد حلمي: «أمي: طب نسمي البكري أحمد، والتاني نبقى نسميه خالد»، مضيفًا: «والدي حسم الموقف بثلاث كلمات لا أكثر، ولم تستطع أمي بعدها الكلام، أبي: مش هينفع، أصل أنا نادرها، إن أول مولود اسميه خالد».

وأضاف «أمي: لا لو نادرها يبقى خلاص، نسميه خالد، بس ندرٍ عليّا إن المولود التاني هسميه أحمد»، متابعًا: «هكذا أخذ أخي اسمي، وأخذت أنا اسمه.. تبدلت أسامينا ولكن بقى العمر واحد.. الله يرحمك يا من تحمل اسمي».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.