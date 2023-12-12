آخرهم أحمد حلمي.. فنانون فقدوا أحباءهم في 2023

إن فقدان أحد أفراد الأسرة هو بلا شك أحد أكثر التجارب القاسية التي يمكن أن نمر بها في الحياة، وكان 2023 عاما مفجعا للعديد من الفنانين بسبب فقدهم للمقربين لهم وأحبائهم، وعاش الوسط الفني حالة من الحزن والصدمة خلال الأيام والشهور الماضية بعد أخبار الوفاة المتتالية في هذا العام.

وفي التقرير التالي نستعرض الفنانين الذين فقدوا أحد أفراد أسرهم المقربين لهم عام 2023..

أحمد حلمي

فقد الفنان أحمد حلمي شقيقه خالد حلمي يوم الجمعة الماضي بمدينة بنها، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وأقيم العزاء داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ريهام عبد الغفور

تلقت الفنانة ريهام عبد الغفور صدمة خبر وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، يوم 3 ديسمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير أودى بحياته وأصاب والدتها في مدينة 6 أكتوبر، وتم تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ناهد السباعي

فقدت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي يوم 5 ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

مصطفى خاطر

أعلن الفنان مصطفى خاطر وفاة والدة زوجته، الجمعة الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

طاهر أبو ليلة

كما أعلن الفنان طاهر أبو ليلة عبر حسابه على موقع إنستجرام، عن وفاة شقيقه، الجمعة الماضي، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

حسن يوسف وشمس البارودي

توفى عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، عن عمر 35 عاما.

دينا الشربيني

فقدت الفنانة دينا الشربيني والدتها في شهر سبتمبر الماضي بعد رحيل والدها بـ5 أشهر.

إسلام إبراهيم

فقد الفنان إسلام إبراهيم والدته في سبتمبر الماضي، بعد صراع مع المرض.

شريف رمزي

توفي صلاح رمزي نجل المنتج الراحل حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي، في نوفمبر الماضي، وذلك بعد معاناته مع المرض.