أخت أحمد حلمي توجه رسالة مؤثرة لشقيقها «خالد»: موتك كسر ضهري

وجهت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي، رسالة مؤثرة إلى شقيقها الأكبر خالد الذي توفي الجمعة الماضي، معبرةً فيها عن حزنها الشديد وافتقادها له، حيث إنه الشقيق الأكبر لهما وتوفي إثر أزمه قلبية.

رسال شقيقة أحمد حلمي

وقالت شقيقة أحمد حلمي: «موتك كسر ضهري يا حتة من قلبي، أخويا وأبويا وصاحبي وحبيبي، كانت كلمتك الكلمة اللي بتطمني وسط الخوف وحضنك كان ليه ألف معنى ومعنى، الأمان الحقيقي اللي من غير شروط، أنا خايفة في الدنيا من غيرك يا خالد» .

أحمد حلمي

ورحل خالد أحمد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي عن عالمنا يوم الجمعة إثر أزمة قلبية، وهو الشقيق الأكبر من 3 أشقاء، خالد وأحمد وسالي، وكان يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات.