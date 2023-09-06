لماذا يزداد طول رواد الفضاء سنوياً؟.. رائد روسي يكشف التفاصيل

اكتشف رواد الفضاء من طاقم مركبة الفضاء الروسية «سويوز» بمحطة الفضاء الدولية مفاجأة عن طريق الصدفة، عندما قاموا بقياس أطوال قاماتهم استعداداً للعودة إلى الأرض، حيث أظهرت النتائج أن قامة أحدهم تنمو سنتيمتراً واحداً بشكل دائم سنوياً.

زيادة طول القامة على الفضاء

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية، قال رائد الفضاء الروسي، ديمتري بيتلين، من داخل المحطة الدولية، إنه بعد قياس طول قامات رواد الفضاء خلال تجربة حمالات المقاعد «كازبيك» في كبسولة الهبوط التابعة للمركبة، وجد قامته ازداد طولها بمقدار 1 سم عن العام الماضي.

سبب زيادة طول قامة رواد الفضاء

وأضاف «بيتلين»، أن طولي ازداد بمقدار سنتيمتر واحد، بينما ظل طول زميلي سيرغي بروكوبيف على ما كان، ويرجع العلماء سبب ذلك إلى انعدام الجاذبية على الفضاء، مما يسمح لفقرات العمود الفقري بالتمدد بنسبة قليلة خلال فترة سريعة، ولكن وبمجرد الوصول إلى الأرض، تعود أجساد رواد الفضاء إلى طولها الطبيعي.

وفي يناير عام 2018، صرح رائد الفضاء الياباني نوريسيجي كاناي، أن طوله زاد بمقدار 2 سنتيمتر دفعة واحدة خلال 21 يوماً التي قضاها داخل محطة الفضاء الدولية، إذ عادة ما يزداد طول رائد الفضاء بحوالي سنتيمتر واحد أو سنتيمتريْن سنويا بسبب قلة الجاذبية في الفضاء.

وقال «كاناي»، الذي يقوم بأول رحلة له إلى الفضاء، عبر تطبيق «إكس»: «قمنا بقياس أطوالنا بعد وصولنا للمحطة، وزاد طولي بمقدار 2 سنتيمتر، أنا أنمو كالنباتات في 3 أسابيع فقط».