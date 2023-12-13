الدولار يحافظ على موقفه الضعيف على المستوى العالمي

تراوح مؤشر الدولار حول 103.8 نقطة اليوم الأربعاء، محافظًا على موقفه الضعيف، بعد أن استقرت أسعار المنتجين الأمريكيين في نوفمبر، متخلفة عن المكاسب المتوقعة بنسبة 0.1%، وذلك في أعقاب صدور مؤشر أسعار المستهلك أمس، الذي كشف عن ارتفاع طفيف في مقاييس التضخم الشهرية لأسعار المستهلك.

ووصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0415 أو 0.04% إلى 103.9065 نقطة اليوم، من 103.8650 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يجري تداول الدولار الأمريكي عند 105.07 نقطة بنهاية هذا الربع من العام، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يجري تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.