أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استمرار ثبات سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-12-2023 في البنوك المصرية، وبلغ سعر الأعلى شراءً 30.90 جنيه والأقل بيعا 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع والشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 30.85 جنيه شراءً و30.95 جنيه للبيع.