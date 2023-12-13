أحمد العوضي يطرح مسابقة جديدة لجمهوره.. جوائز 150 ألف جنيه لـ10 فائزين

كشف الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل مسابقة جديدة أطلقها، قبل قليل، مكونة من سؤالين، حول أعماله الفنية الجديدة، مؤكدًا أنه سيمنح جوائز مالية لـ10 فائزين، تصل إلى 150 ألف جنيه.

تفاصيل مسابقة أحمد العوضي

أوضح أحمد العوضي، تفاصيل المسابقة المالية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «المسابقة التالتة: سؤالان.. 1- اسمي في فيلم الإسكندراني: (بكر الإسكندراني- عز الإسكندراني- محمود الإسكندراني».

وكشف عن السؤال الثاني: «2- اسمي في مسلسل حق عرب: (عرب- حسن- سالم)»، موضحًا: «المسابقة 150 ألف جنيه على 10 فائزين.. يومين وهلم الورق».

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب يشارك من خلاله العوضي في السباق الرمضاني لعام 2024، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم وفاء عامر، وهدى المفتي، ووليد فواز، ورياض الخولي، وميريهان حسين، من إخراج إسماعيل فاروق.