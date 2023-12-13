ارتفاع أسعار الذهب العالمية.. وترقب لقرار «الفيدرالي الأمريكي» بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة مساء اليوم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر أوقية الذهب ارتفعت عالميا بنحو 3 دولارات، لتسجل مستوى 1983 دولارًا.

وأضاف إن بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء، كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري، وتباطؤه على أساس سنوي.

ارتفاع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.1%

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر نوفمبر 3.1%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنفس النسبة، وذلك بعد تسجيله 3.2% في شهر أكتوبر الماضي.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.1% في نوفمبر، وكانت التوقعات عند 0.0% كالقراءة المسجلة في شهر أكتوبر.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء، وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة أكتوبر الماضي.

وعلى أساس شهري سجل 0.3% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء أيضًا، فيما كانت النسبة المسجلة في قراءة شهر أكتوبر عند 0.2%.

تراجع قيمة الدولار

وأدت بيانات التضخم لتراجع الدولار بأكثر من 0.2%، ما يعزز من قوة الذهب ويجعله أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما يدعم تراجع الدولار التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.

ووصلت أسعار الفائدة منذ مارس 2022، لمستويات 5.5% ، للتغلب على التضخم المتزايد، والوصول به لمستوى 2%.