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«جعفر العمدة» الأكثر بحثا على جوجل في مصر خلال 2023

كتب:

أحمد شعراني
10:33 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
جعفر العمدة يتصدر قوائم البحث

جعفر العمدة يتصدر قوائم البحث

يستخدم الكثير من المصريين مؤشرات البحث «جوجل» في الوصول إلى الأحداث التي حازت اهتمامهم، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والأغاني، ومع التقدم التكنولوجي أصبح من السهل معرفة أكثر قائمة الأكثر بحثا خلال العام 2023.

المصريون يبحثون عن جعفر العمدة

تصدر مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض في رمضان 2023، بطولة محمد رمضان قائمة الأكثر بحثا خلال العام الجاري، بسبب قصة المسلسل المشوقة، التي تدور حول شخصية جعفر العمدة، الذي فقد ابنه في بداية المسلسل، وظل يبحث عنه حتى آخر حلقة.

وجاءت المحافظات المصرية الأكثر بحثا عن جعفر العمدة، بالترتيب كالتالي: «الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، بور سعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، سوهاج، قنا، أسيوط، بني سويف، دمياط، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، شمال سيناء، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، الغربية، القاهرة، المنوفية، البحيرة، البحر الأحمر، كفر الشيخ، مطروح، وجنوب سيناء.

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