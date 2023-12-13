ما هو صندوق تمويل رأسمال المخاطر؟.. «معلومات الوزراء» يوضح التفاصيل

قالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إنَّ الشركات الناشئة ظهرت مع نهاية التسعينات والتي تمّ تأسيسها حديثا ولاقت روّاجًا كبيرًا وتمّ طرحها في البورصة الأمريكية ، ولكن فشلت في تحقيق الأرباح، لأن المؤسسين اهتموا بتسويق الماركة التجارية أكثر من تحقيق أرباح حقيقية، وبعض هذه الشركات صعدت أسهمها لأكثر من 2100%، ولكن مع ظهور نتائج العمال انهارت تلك الشركات، ومن اهم الأمثلة شركة «pets.com».

ما هي الشركات الناشئة سريعة النمو؟

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، ضمن فيديو تمّ بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان « ببساطة» أن الشركات الناشئة هي الشركة التي تمّ إنشائها حديثًا وتنمو بسرعة كبيرة تتعدى الـ20% سنويا، لافتة إلى أنَّ هذا النوع من الشركات يعتمد على فكرة خلق نموذج عمل قابل للتطوير والنمو ويسد فجوة أو احتياج لدى المستهلكين، أو يجد حلول ذكية لمشاكل موجودة في الأغلب بمجال التكنولوجيا.

وأضافت الخبير الاقتصادي، أنَّ هذا النوع من الشركات يكون تأسيسها وتمويلها من خلال فرد واحد أو عدة أفراد ويطلق عليهم «رواد أعمال»، موضحة أنَّ التمويل في الأغلب ذاتي، أو من خلال صناديق «رأس مال المخاطر».

ما هو صندوق تمويل رأسمال المخاطر ؟

ولفتت إلى أنَّ صندوق تمويل رأسمال المخاطر هو استثمار رأس المال الجريء في شركات عالية المخاطر في بداية تأسيسها وعملها أو نموذج الأعمال الذى تقدمه قد يكون ثوري وجديد يتقبله السوق وقد ينجح نجاح باهر ويحقق أرباح تتعدى 10 أضعاف رأس المال المستثمر، أو يفشل فشل ذريع ويسبب خسائر كبيرة جدا، لذلك يتم اختيار المستثمرين في هذا الصندوق وفقا لمعايير محددة.

شروط الاستثمار في صندوق تمويل رأسمال المخاطر

وتتضمن شروط الاستثمار في صندوق تمويل رأسمال المخاطر ما يلي:

- الملاءة المالية للمستثمر.

- أن يكون لديه خبرة فى هذا المجال.

- أن يكون على علم بمخاطر الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

- من يدير هذا النوع من الاستثمار مؤهلين ولديهم خبرة.

وأشارت إلى أنَّ صناديق تمويل رأسمال المخاطر لا تعطي قروض للشركات الناشئة ولكنها تستثمر في حصة من هذه الشركات مقابل حصة من الأرباح عند نجاحها وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة للشركات الناشئة التي تساعدهم على النجاح في أعمالهم، وهذا النوع من الصناديق قد يكون متخصص في صناعة معينة أو تتنوع تخصصاته.