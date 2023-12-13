رئيس شركة لإنتاج السكر: نورد الكيلو للتجار بـ23 جنيها

كشف الدكتور خالد بدوي رئيس إحدى شركات السكر، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، معهم اليوم، لبحث آليات توفير السكر في الأسواق.

أوضح «بدوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن الاجتماع بحث توفير السكر في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الاجتماع كان تشاوريا لبحث آليات توفير السلع بأسعار مخفضة، على أن يُعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، للاتفاق على الآليات التي جرت مناقشتها اليوم.

أشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الدفع في اتجاه وضع الأسعار على المنتجات كسعر استرشادي وليس إلزاميا، موضحا أنه سيجري وضع سعر استرشادي على السكر والزيت والمكرونة والجبنة.

ونوه بأن إنتاج مصر من البنجر نحو مليون و600 ألف سنويا، وقصب السكر نحو 800 ألف طن في العام، بإجمالي إنتاج 2 مليون و400 ألف طن، مؤكدا أن مصانع السكر تقوم بتوريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيها للكيلو، كمتوسط سعر في العام.

وحول أسباب أزمة السكر، قال إن مشكلة السكر تكمن في التوزيع، فمنافذ بيع السكر جرى تقليصها لمنفذ بيع واحد فقط، ما أسهم في حالة اختناق، فضلا عن أن الإنتاج المحلي لا يكفي في ظل حدوث فجوة بالسكر بنحو 700 ألف طن.

وتابع بأن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، بداية من الأسبوع الماضي.