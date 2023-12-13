وزير التموين يكشف حجم المخزون الاستراتيجي من السكر قبل حصاد يناير

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، مؤكدا توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية لأكثر من 6 أشهر، فيما يزيد حجم مخزون السكر عن هذه المدة.

وزير التموين يحدد حجم الاحتياطي من السكر

ونوه وزير التموين، في تقرير عن حجم الاحتياطي من السكر، بأنه يكفي مدة 7.8 شهر، فضلا عن قرب حصاد السكر في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى بدء تطبيق القرار الخاص بمنح أصحاب بطاقات التموين 2 كيس سكر على بطاقة التموين بالسعر الحر 27 جنيها للكيلو للبطاقة التي يزيد عدد أفرادها عن 4، وكيس واحد للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4، ويجري صرفه من منافذ بقالي التموين.

أكد وزير التموين انتظام عمليات ضخ السكر الحر لفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، ليصرف لجميع المواطنين بسعر 27 جنيها.

حجم الاحتياطي من القمح

وتضمنت تصريحات الدكتور علي المصيلحي، أيضا التنويه، بحجم المخزون الاستراتيجي من القمح، مؤكدا أنه يكفي 4.8 شهر.