«العربية لحقوق الإنسان» تثمن نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية

ثمنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم، نزاهة وكفاءة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مؤكدة أن مجريات التصويت تمت بشكل سلس، بالرغم من وجود بعض الملاحظات التي رصدتها المنظمة من خلال متابعتها الميدانية وغرفتها المركزية.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الملاحظات، مثل وجود بعض حالات التأخير في فتح اللجان الانتخابية، أو وجود بعض المخالفات البسيطة في عملية التصويت، لم تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام.

وتوجهت المنظمة بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي عملت على تسهيل دور المتابعة الدولية والمحلية للانتخابات الرئاسية 2024، والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي تم توثيقها من قبل المنظمة ورفعها إلى الهيئة.

وأشادت المنظمة بالإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هذا الإشراف ساهم في شفافية العملية الانتخابية، ودعم استمرار الثقة والطمأنينة العامة لدى الناخبين حول العملية الانتخابية.