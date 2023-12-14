القصة الكاملة.. كيف صدم بايدن العالم بالحديث عن والده وما علاقة طوفان الأقصى؟
كتب:
عمرو حسني
12:51 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
بايدن
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل بشكل موسع عندما تحدث في عيد يهودي عن والده وعن علاقته بطوفان الأقصى التي بدأت في إسرائيل على يد الفصائل الفلسطينية في يوم 7 أكتوبر الماضي.
حديث أثناء إضاءة شمعدان عيد يهودي
وتحدث بايدن أثناء حفل «إضاءة شمعدان الحانوكاه» (عيد الأنوار اليهودي) عن والده ونجاته من هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.
كيف نجا والد بايدن من طوفان الأقصى؟
وذكر بايدن بحسب موقع «روسيا اليوم» أن والده نجا من هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، مستطردا: «بعد السابع من أكتوبر الماضي عاد والدي إلى الكيبوتس (مستوطنة زراعية يملكها) لإنقاذ ما تبقى من منزله»، وتوفي والد بايدن في بداية القرن الحالي، ما دفع البيت الأبيض لإصدار بيان يوضح فيه أن القصة تخص رجلا فقد ابنه في يوم 7 أكتوبر لكن بايدن قال كلمة «أبي» تعاطفا مع الشخص ولكن تم الفهم بشكل خاطئ.
وفاة والد بايدن وتصريحات غريبة للرئيس الأمريكي
وتوفي والد بايدن في عام 2002، فيما يبلغ عمر بايدن حاليا 81 عاما، ولا يتوقف الرئيس الأمريكي عن إطلاق التصريحات المثيرة للجدل حيث قال من قبل إنه «صهيوني» ولولا وجود إسرائيل في الوقت الحالي لتم اختراعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أفضل استثمار نفذته الولايات المتحدة.