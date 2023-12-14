تفاصيل الحالة الصحية لبايدن ومعلومات عن مرضه بعد أخطائه وتصرفاته الغريبة

تسبب حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نجاة والده من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، رغم أن والده توفي منذ عام 2002، جدلا واسعا في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية، خاصة أن بايدن يستعد للترشح للرئاسة في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها العام المقبل.

حديث غريب لبايدن

وتحدث بايدن أثناء الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في البيت الأبيض، قائلا إن والده هرب من مستوطنات غلاف غزة، الأمر الذي جعل البيت الأبيض يصدر توضيحا يوضح أن بايدن كان يسرد واقعة حدثت لكن تحدث عنها بصيغة الفاعل وهذا ما تسبب في سوء تفاهم.

حديث مقلق من طبيب في البيت الأبيض سابقا

وسابقا تحدث النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، روني جاكسون، الذي عمل سابقا كطبيب في البيت الأبيض مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، بحسب «فوكس نيوز» عن صحة بايدن، مشيرا إلى أن مهمة رئيس البلاد أمر مرهق ولا يستطيع بايدن الاستمرار فيه ولكن يكون قادرا على إدارة البلاد لولاية مدتها 4 سنوات مقبلة.

تعثر مستمر لبايدن

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مواقف محرجة في ظل تعثره باستمرار على متن الطائرة الرئاسية فمرة كاد يسقط، ومرة سقط بالفعل ويتم توجيه النقد عند سقوطه بسبب تأكيده الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة رغم تقدمه في السن لأنه سيصبح أكبر رئيس سنا في تاريخ أمريكا عند انتهاء الولاية المقبلة ليصبح عمر 86 سنة.