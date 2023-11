‎باراك أوباما عن الحرب علي غزة: الجميع متواطئ

تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عما يحدث في قطاع غزة، عبر منصة «أكس» عبر حساب «بود سايف أمريكا (Pod Save America)» أمس السبت، اعتبر فيها أن الجميع متورط في هذه الأزمة، مطالبًا بضرورة فهم الحقيقة الكاملة لهذا الصراع، الممتد منذ قرن.

قال بارك أوباما إن ما قامت به حركة حماس في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، كان مروعًا، مضيفًا أن رد فعل قوات الاحتلال وما يحدث في قطاع غزة أيضا لا يحتمل.

وأضاف أن تجاهل أسباب الأزمة هو ما يؤدي إلى تعقيدات للصراع، مضيفًا أن البعض لا يمكنه قول الحقيقة، لكن الجميع متورط في ما يحدث، مؤكدًا أنه إذا كان هناك أي أمل في حل ذلك الصراع، فسيتطلب الأمر الاعتراف بمدي تعقيد القضية والصراع والأفكار التي قد تبدو متناقضة ظاهريًا.

وقال باراك أوباما، إن ما يحدث في غزة تسبب في تأجيج المشاعر، قائلا: إنه يتابع الأحداث ويتساءل ماذا كان يمكن أن يفعل إذا كان رئيسًا للولايات المتحدة للمضي قدمًا واعتقد أنه لا يوجد، لكن هناك جزء أخر مني يقول أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن يتم فعلها.

