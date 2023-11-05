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‎باراك أوباما عن الحرب علي غزة: الجميع متواطئ

كتب:

منى السعيد
07:58 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
بارك أوباما يتحدث عما يحدث في قطاع غزة .. الجميع مشارك

بارك أوباما يتحدث عما يحدث في قطاع غزة .. الجميع مشارك

تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عما يحدث في قطاع غزة، عبر منصة «أكس» عبر حساب «بود سايف أمريكا (Pod Save America)» أمس السبت، اعتبر فيها أن الجميع متورط في هذه الأزمة، مطالبًا بضرورة فهم الحقيقة الكاملة لهذا الصراع، الممتد منذ قرن.

بارك أوباما يتحدث عن أزمة غزة «الجميع متورط»

قال بارك أوباما إن ما قامت به حركة حماس في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، كان مروعًا، مضيفًا أن رد فعل قوات الاحتلال وما يحدث في قطاع غزة أيضا لا يحتمل. 

وأضاف أن تجاهل أسباب الأزمة هو ما يؤدي إلى تعقيدات للصراع، مضيفًا أن البعض لا يمكنه قول الحقيقة، لكن الجميع متورط في ما يحدث، مؤكدًا أنه إذا كان هناك أي أمل في حل ذلك الصراع، فسيتطلب الأمر الاعتراف بمدي تعقيد القضية والصراع والأفكار التي قد تبدو متناقضة ظاهريًا.

وقال باراك أوباما، إن ما يحدث في غزة تسبب في تأجيج المشاعر، قائلا: إنه يتابع الأحداث ويتساءل ماذا كان يمكن أن يفعل إذا كان رئيسًا للولايات المتحدة للمضي قدمًا واعتقد أنه لا يوجد، لكن هناك جزء أخر مني يقول أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن يتم فعلها.

الجميع متواطئون إلى حد ما

وأضاف باراك أوباما أن كثير من الأبرياء يموتون في غزة لا علاقة لهم بما فعلته عزة، لكن إذا كنتم تريدون حل تلك الأزمة يجب أن تنظروا للحقيقة كاملة، وإذا فعلتم ستجدون أن لا أحد برئ من تلك الأزمة سواء إسرائيل أو حماس، الحميع متواطئون إلى حد ما.

وأضاف حلال حديثه أن ما يحدث في غزة هي أزمة تعود جذروها إلى قرن من الزمن، لكنها ظهرت على السطح مؤخرًا.

وكان باراك أوباما حذر في وقت سابق، من قيام قوات الاحتلال بأي عمليات برية في قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل تلك التصرفات، قد تؤدى إلى نتائج عسكية، على الرغم من اعترافه من أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه يرفض مقتل المدنيين مؤكدًا أن هذا سيزيد من دعم التطرف ويضر بأمن البلاد.

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