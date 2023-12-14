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انتخابات المصريين بالداخل

عضو بـ«الشيوخ»: الانتخابات الرئاسية رسالة بالتفاف الشعب المصري حول وطنه

كتب:

هاجر عمر
12:31 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتخابات الرئاسية 2024 كانت رسالة للداخل والخارج، بالتفاف الشعب المصري بأكمله خلف دولته ومؤسساته، كما أظهرت الوعي الكبير لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف «فوزي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «مساء dmc» عبر قناة «dmc»، أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سطرت ملحمة على مدار 4 أشهر منذ أغسطس الماضي، لافتا إلى تدريب التنسيقية لـ 20 ألف متطوع، بشكل مميز لأكثر من 30 ساعة.

جهود حثيثة وراء المشهد البديع لانتخابات الرئاسة 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه جرى تزويد التنسيقية بغرفة للرصد والمتابعة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشهد الأخير للانتخابات الرئاسية، ورائه غرف عمليات واصلت الليل بالنهار وبذلت الكثير من الجهد.

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