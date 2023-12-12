«التنسيقية»: إقبال كثيف على التصويت في انتخابات الرئاسة.. ولم نرصد أي مخالفات

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار اليوم الثالث والأخير من عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية، سير العملية الانتخابية فى مقار اللجان حيث توافد العديد من الناخبين لممارسة حقهم الدستورى فى اختيار الرئيس المقبل.

ورصدت «التنسيقية» فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اصطفاف الناخبين أمام لجنة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى، منتظرين فتح باب الاقتراع ليدلوا بأصواتهم، كما شهدت لجان أحمد عرابى والمعمارية ومدرسة الشهيد عبدالخالق نبيل بدار السلام فى محافظة القاهرة، توافد المواطنين منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وأضافت «التنسيقية» أن الانتخابات تمت داخل البلاد على مدار 3 أيام بدأت من الأحد وانتهت الثلاثاء، حيث بلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى يدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وأشارت التنسيقية خلال متابعتها للانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث والأخير، من خلال فريق متابعة يصل لنحو 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، إلى أنها رصدت العملية الانتخابية لحظة بلحظة منذ فتح باب اللجان وحتى إغلاقها.

وأكدت انتظام العملية الانتخابية فى اليوم الثالث، وفتح معظم لجان الاقتراع فى موعدها فى التاسعة صباحاً، باستثناء عدد قليل من اللجان التى بدأ فيها التصويت متأخراً بعض الوقت، حيث جرى رصد 8029 لجنة فى 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد 15011، لافتة إلى وجود إقبال كبير من الناخبين فى منطقة «البساتين»، وعلى رأسهم الشباب الذين شغلوا الصفوف الأمامية للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى رصد توافد المواطنين بلجان محافظة أسوان، وتوافد حشود كبيرة من المواطنين أمام مدرسة النيل الابتدائية فى مركز أخميم بمحافظة سوهاج، منذ الدقائق الأولى لبدء التصويت.

ورصدت «التنسيقية» اصطفاف عدد كبير من الشباب للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، إذ شهدت لجان كلية الزراعة، سابا باشا بمحطة الرمل فى الإسكندرية، انتظار الشباب أمام اللجان، منذ بدء التصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، كما شهدت مدرسة الزراعة بالزقازيق حشوداً شبابية كبيرة. وذكرت أن مراكز المنيا ومطاى وأبوقرقاص وملوى وسمالوط، شهدت إقبالاً كثيفاً على مقرات اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، وجاء فى مقدمة صفوف الناخبين الشباب والسيدات وكبار السن، كما حضر الأطفال مع ذويهم معبرين عن فرحتهم بالعُرس الانتخابى والأجواء الاحتفالية بالأغانى الوطنية.

ظهور لافت للشباب وكبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.. وزحام شديد للناخبين أمام لجان الوافدين

ولم ترصد «التنسيقية» أى مخالفات خلال اليوم، مؤكدة مشاركة أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات والشباب، إلى جانب حرص ذوى الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما جرى ملاحظة وجود ازدحام شديد فى لجان الوافدين بمختلف المحافظات، وتوافد الناخبون بكثافة فى بعض المحافظات الساحلية، رغم سقوط أمطار وسيول، منها محافظة مطروح.

«القاهرة» تتصدر نسب الإقبال تليها محافظات «سوهاج وبنى سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية»

وتخلل اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية احتفالات عديدة من المواطنين بالمحافظات والذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كما حرصت الأسر على اصطحاب الأطفال أثناء التصويت ورفع علم مصر خلال توجههم إلى لجان الاقتراع، بالإضافة إلى تقدم محافظة القاهرة فى نسب الإقبال أمام اللجان وكذلك محافظات سوهاج وبنى سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية، كما جرت ملاحظة استمرار التصويت بشكل متوسط فى محافظات أسيوط والسويس والإسماعيلية.

وجرت عملية الانتخاب على مدار 3 أيام هى: 10 و11 و12 ديسمبر فى 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً، وتابعها 220 شخصاً من 24 سفارة و67 دبلوماسياً و14 منظمة دولية، و22 ألفاً و340 من 62 منظمة مجتمع مدنى محلى، إضافة إلى 528 متابعاً من 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية، و4218 صحفياً وإعلامياً يعملون بـ70 وسيلة إعلامية محلية.