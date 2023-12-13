أمين سر «التنسيقية»: الوضع الإقليمي أحد أسباب مشاركة المواطنين بالانتخابات

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن التنسيقية توجهت بالشكر للشعب المصري العظيم بكل فئاته وطوائفه على حجم المشاركة غير المسبوق، متابعة: «كنا على يقين بارتفاع نسب المشاركة، ولكن لم نتوقع أن تكن بهذه الكثافة التي شهدناها».

أسباب ارتفاع نسب المشاركة بالانتخابات

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «dmc»، أن هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع نسب مشاركة المصريين بالانتخابات بصورة غير مسبوقة، وأهمها الوضع الإقليمي بمصر والأحداث في غزة وحرص المصريين على أمنهم القومي وإداركهم أن الاصطفاف خلف قيادتهم السياسية يحقق الأمن والأمان للدولة، مشيرة إلى أن الشعب أراد تعريف العالم بكونه خلف الدولة المصرية من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات.

دور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية

وتابعت، أن الأحزاب لها دورا كبيرا في خروج الانتخابات الرئاسية بهذا المشهد العظيم، إذ كانت تتحرك بشكل منضبط وأكثر جدية في توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه واجب وطني واستحقاق دستوري مهم.