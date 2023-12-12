رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

نائبة التنسيقية: كل الشكر للمصريين على الالتفاف حول الوطن رغم التحديات الصعبة

كتب:

مريم جاد
08:16 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجهت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصري لقدرته على المثابرة والالتفاف حول الوطن رغم التحديات الصعبة ووجوده بجانب وطنه أينما كان، وإصالة رسالة للعالم بأنت هذا الوطن باقي بشعبه.

اختلاف المشهد الانتخابي لعام 2024

أضافت «محروس»، في تصريحات عبر قناة «CBC»، أن المشهد أو الحالة الانتخابية مختلفة وذلك بوجود 4 مرشحين مختلفين ببرامجهم السياسية والفكرية، وأحزابهم متباينة، ما يشير إلى نضج المشهد السياسي داخل مصر، لافتة إلى وجود ومشاركة المرأة المصرية بالعملية الانتخابية وتصدرها المشهد.

وتابعت: «الشباب المصري تواجد بكثافة في الانتخابات الرئاسية وذلك غير معتاد ويحدث لأول مرة بالتاريخ، لدورهم الرئيسي في تقدم المجتمع، وذلك ظهر في تقلدهم المناصب المهمة».

اقرأ المزيد:

أحمد الدريني يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتور محمود مسلم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

«القومي للإعاقة»: ذوو الهمم قدموا صورة إيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس بعثة جامعة الدول العربية يشيد بسير الانتخابات الرئاسية 2024

أمين جامعة الدول العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الشوباشي: الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وبداية مرحلة أشد ثراءً بالإنجازات
بقلم مريم جاد