نائبة التنسيقية: كل الشكر للمصريين على الالتفاف حول الوطن رغم التحديات الصعبة

وجهت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصري لقدرته على المثابرة والالتفاف حول الوطن رغم التحديات الصعبة ووجوده بجانب وطنه أينما كان، وإصالة رسالة للعالم بأنت هذا الوطن باقي بشعبه.

اختلاف المشهد الانتخابي لعام 2024

أضافت «محروس»، في تصريحات عبر قناة «CBC»، أن المشهد أو الحالة الانتخابية مختلفة وذلك بوجود 4 مرشحين مختلفين ببرامجهم السياسية والفكرية، وأحزابهم متباينة، ما يشير إلى نضج المشهد السياسي داخل مصر، لافتة إلى وجود ومشاركة المرأة المصرية بالعملية الانتخابية وتصدرها المشهد.

وتابعت: «الشباب المصري تواجد بكثافة في الانتخابات الرئاسية وذلك غير معتاد ويحدث لأول مرة بالتاريخ، لدورهم الرئيسي في تقدم المجتمع، وذلك ظهر في تقلدهم المناصب المهمة».