عضو بـ«التنسيقية»: المشاركة في الانتخابات أثبتت وعي الشعب للأحداث الجارية

قال الدكتور عبد الله الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية أثبتت وعي الشعب للأحداث الجارية، كونها أحد أبرز الشروط الضرورية للنمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل نسب البطالة، وارتفاع معدلات النمو؛ لما لها من دور محوري في تحديد طبيعة الأنظمة الحاكمة وتوجهاتها السياسية.

مبادئ الدولة الوطنية الحديثة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المشاركة السياسية مبدأ من مبادئ الدولة الوطنية الحديثة التي تترسخ أركانها، وتنضج مؤسساتها من خلال التغلب على تحديات التنمية السياسية، ولما كانت مصر قد خرجت من حربها على الإرهاب، دولة قوية وشابة ومؤثرة في محيطها الاقليمي وعلى الساحة الدولية، فإن المنظمات الدولية والجهات المانحة تُعلق مساعداتها الاقتصادية على مدى قوة الدولة، وثبات مؤسساتها، من خلال تمتع النظام الحاكم بالشرعية، وارتفاع معدلات المشاركة السياسية، وبما يؤشر على تمتع الدولة بأعلى درجات التنمية السياسية.

تأثير الصوت الانتخابي

وأوضح عضو التنسيقية أن شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في مجريات العملية السياسية، فكلما كان لصوت الناخب تأثيرا قويا كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على النهج السليم، فالصوت الانتخابي خاصة الانتخابات الرئاسية يستطيع أن يغير الموازين السياسية، باعتباره المُتحكم الرئيسي في رسم معدلات السياسة والحكم في الدولة.

واستكمل: «الفترة المقبلة نسعى لاستكمال بناء أعمدة جمهوريتنا الجديدة على ما تحقق من طفرات هائلة في التمكين السياسي للشباب، ما يستلزم قيام الشباب باستثمار الفرصة التي تتأتي كل 6 سنوات، والإمساك بزمام المبادرة، بعد المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني عبر اختيار رئيس الجمهورية القادم».