مصطفى عمار: الإعلام المصري صنع وعي المواطن تجاه مشروعات الدولة والقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الإعلام المصري كثَّف في آخر 4 شهور الرسالة الإعلامية بخصوص الإنجازات والمشروعات القومية للدولة المصرية، وبالتالي، فإن المواطن المصري لم يكن يسمع الإعلام المُعادي، واستطاع أن يرى المشروعات وعرف أن الدولة لم تكتفِ بالكباري والطرق والعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي استصلح الأراضي الزراعية وبنى المصانع

وأضاف عمار، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استصلح الأراضي الزراعية وبنى المصانع، وكل هذه الجهود تُوجت بمؤتمر حكاية وطن، وتحدث فيه الرئيس السيسي بالصوت والصورة عما قدمه للمصريين فبدأ الوعي يزداد.

وتابع الكاتب الصحفي: «فجأة حدثت عملية حركة حماس في السابع من أكتوبر، فانتفض العالم للدفاع عن إسرائيل، لم يكن أحد يسمع إلا الصوت الإسرائيلي، وتم ارتكاب مجازر، بينما العالم لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم».

الإعلام المصري استجمع قواه في آخر 4 سنوات

وأكد، أن الإعلام المصري الذي استجمع قواه في آخر 4 سنوات استطاع تغيير دفة الوعي، فعرف العالم أن هناك مخططا للتهجير، فقد تحدث عنه الإعلاميون المصريون الذين كانوا على قلب رجل واحد فزاد الوعي.

5 ملايين شاب انضموا إلى قاعدة بيانات الناخبين

وواصل: «في هذا العام انضم أكثر من 5 ملايين شاب لقاعدة الانتخابات، وهذا الجيل هو جيل السوشيال ميديا وجيل البحث والمعرفة وعرفوا أن هناك أطرافا متربصة بالدولة المصرية، وأن قطعة من أرض مصر يراد اقتطاعها ومنحها لشعب شقيق».