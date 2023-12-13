مصطفى عمار: زيادة الوعي السياسي وراء ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ المصريين شاركوا في الانتخابات الرئاسية 2024، بسبب زيادة وعيهم بنسبة كيرة جدا، خلال السنوات الثلاث الماضية.

الدولة تتعرض لحرب من إعلام موازٍ

وأضاف «عمار»، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن الدولة المصرية تُحارَب طوال الوقت من إعلام موازٍ ومعادٍ، للتقليل من حجم إنجازها على مدار السنوات الماضية، إذ أقامت مدنا جديدة ومشروعات قومية كثيرة، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية.

وتابع الكاتب الصحفي: «لكن في النهاية نجد هذه الجماعة تقول، إن الدولة لم تنجز إلا الكباري والطرق، إلا أن الإعلام المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية، كوّن جبهة قوية جدا، وواجه الإعلام المعادي، ودافع عن مقدرات الدولة المصرية».

حالة نعاس إعلامي في آخر 20 سنة

وواصل: «عشنا حالة نعاس إعلامي في آخر 20 سنة، وتركنا دولا وكيانات أخرى تتحكم في مصير باقي الدول، وتركنا الساحة الإعلامية شاغرة، فملأت فراغا كبيرا، وحددت مصير دول وحكام، إلا أن مصر في عام 2023، أعلنت عن درع وسيف وقلم وهو الإعلام».