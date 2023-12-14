هل يمكن تملك شقق الإيجار من الحكومة؟.. «الإسكان» تجيب

مع اعتماد رئاسة مجلس الوزراء، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، والخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن صندوق الإسكان، طرح وحدات سكنية، بنظام الإيجار التمليكي، وذلك بهدف تقديم وحدات مدعومة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أهم الضوابط الخاصة بالطرح الجديد، ضمن برنامج سكن لكل المصريين، وهي كالتالي:

1 - الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي، عبارة عن 1000 وحدة سكنية، سيتم طرحها في 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي محافظات (المنوفية، الشرقية، بني سويف ، والجيزة).

الإسكان تطرح وحدات سكنية للمواطنين بنظام الإيجار التمليكي

2 - أعلنت السيدة مي عبد الحميد أنه من المنتظر حال نجاح المبادرة طرح من 20 إلى 30 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين الجاهزة للتسليم بجميع المحافظات.

3 - المدة الإيجارية لشقق الإسكان الاجتماعي المدعومة تصل لـ7 سنوات، وتجدد للضعف على حسب رغبة المستفيد، بنفس القيمة الإيجارية المحددة سلفا.

4 - الإيجار الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي هو 1500 جنيه للوحدة والتي تبلغ مساحتها 90 مترا مربعا، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، على أن تزداد القيمة بنسبة 7% سنوياً، ويسدد المستفيد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، فيما يقوم صندوق الإسكان بسداد المبلغ المتبقي للشقق، كدعم نقدي للمواطن المستفيد من الطرح الجديد.

كما يقوم المواطن بسداد مقدم الحجز بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم إسترداده عند إنتهاء مدة الإيجار، عبارة عن تأمين يرد فور الإنتهاء من المدة الإيجارية.

صندوق الإسكان يقوم بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وسداد تكلفتها مع الاحتفاظ بملكيتها

5 - يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع ،وسداد تكلفتها مع الإحتفاظ بملكيتها، وتسليم كروت العدادات للمواطن لشحنها واستخدامها، مع الإلتزام بردها فور إنتهاء مدة الإيجار، حال رغبة المستفيد إعادتها للدولة .

6 - أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالإستفادة من الطرح الجديد 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث إجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، و إجراء استعلام سبق إستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

7 - في حالة حصول المستفيد على وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الشقه في سكنه هو وأسرته وان تكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار، كما يمكن للمستفيد من برنامج الإيجار الإستفادة من أى وحدات سكنية يتم طرحها مستقبلا ضمن محاور التمليك لمنخفضي الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه الموطن من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك، كما يتضمن الإتفاق وعدا بالبيع للمستفيد في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار شريطة أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد إستبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه طبقا لأسعار السوق، حسبما يحدد الصندوق.