أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس 14-12-2023

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 14-12-2023 استقرارا كبيرا في الأسعار بالأسواق المحلية والمزارع، عقب فترة من الانخفاض شهدها سوق البيض خلال الأيام الماضية، حيث جاء الاستقرار استمرار للعمل بمبادرة الحكومة وتخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث انطلقت المبادرة قبل أسابيع في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم

وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بسعر 121 جنيها في المزارع، وفق الأسعار المعلنة بالبورصة المحلية للبيض، وهو ذات السعر الذي أعلنته مبادرة خفض الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، وفي بعض الأحيان يزيد السعر الذي يشتري به المستهلك عن سعر التجار أو المزارع وغيرها من الحلقات الأخرى.

أسعار البيض الأبيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك 132 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم بالبورصة 123 جنيها للطبق، حيث يُباع طبق البيض الأحمر للمستهلك بسعر 135 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك

وتختلف أسعار كرتونة البيض عن السعر المعلن ببورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وقد تصل إلى المستهلك بسعر 150 جنيها حسب مكان البيع.