أسعار البيض اليوم الأحد 10-12-2023 في الأسواق

شهدت أسعار البيض اليوم الأحد 10-12-2023 استقرارا كبيرا في الأسعار بالأسواق المحلية والمزارع، ذلك عقب فترة من الانخفاض شهدها سوق البيض خلال الأيام الماضية، حيث جاء الاستقرار استمرار للعمل بمبادرة الحكومة وتخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث انطلقت المبادرة قبل أسابيع في كل المحافظات.

أسعار البيض اليوم

تباع كرتونة البيض الأبيض اليوم بسعر 116 جنيها في المزارع، وفق الأسعار المعلنة بالبورصة المحلية للبيض، وهو ذات السعر الذي أعلنته مبادرة خفض الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، وقد يزيد السعر الذي يشتري به المستهلك عن أسعار التجار أو المزارع وغيرها من الحلقات الوسيطة الأخرى.

أسعار البيض الأبيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك 132 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم بالبورصة 117 جنيها للطبق، حيث يباع طبق البيض الأحمر للمستهلك بسعر 135 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك

تختلف أسعار كرتونة البيض عن السعر المعلن ببورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة وقد تصل للمستهلك بسعر 150 جنيها حسب مكان البيع.