ضبط 180 كيلوجرام لحوم فاسدة في حملة تموينية بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة أسفرت عن 180 كيلوجراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحمل أختاما مزورة في نطاق مدينة سوهاج، بالإضافة إلى ضبط وإعدام أغذية فاسدة.

حملة تموينية مكبرة بسوهاج

وقالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحملة استهدفت المحلات والأسواق الكبرى ومحلات السلع الغذائية والهايبر ماركت بميادين سوهاج والعارف والشهيد وحي شرق ونجع أبو شجرة.

وشارك في الحملة الدكتور محمود عبد الغني، والدكتور محمد صديق محمد بقسم التفتيش، والدكتور ريمون فايز رئيس قسم الشكاوي، وطبيب بيطري أحمد يحيى خالد، وطبيب بيطري هبة مرعي، ومحمد ثروت خطاب رئيس الرقابة التموينية بإدارة بندر ومركز سوهاج.