تراجع ملحوظ في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. انخفاض وصل إلى 4 جنيهات

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 14-12-2023، نتيجة وفرة المعروض في الأسواق منذ نوفمبر الماضي، ووصلت قيمة الانخفاض في بعض الأنواع إلى 4 جنيهات، وفقا لتصريحات حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح النقيب أن سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم ما بين 4 و7 جنيهات، والبطاطس ما بين 8 و14 جنيها، والبصل ما بين 15 و27 جنيها، والكوسة ما بين 8 و14 جنيها، والباذنجان البلدي ما بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتابع أن سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 5 و 6.5 جنيهات، أما اليوسفي ما بين 5 و 14 جنيهات، كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 7 و12 جنيهات، ويتراوح سعر التفاح اليوم ما بين 20 و30 جنيها، ويتراوح سعر الكنتلوب ما بين 7 و11 جنيها، والجوافة ما بين 7 و13 جنيها.