تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت.. انخفضت 6 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت تراجعًا ملحوظًا في كافة الأسواق المصرية، وذلك نتيجة بدء العروة الشتوية منتصف شهر نوفمبر الماضي؛ مما ساهم في وفرة المعروض، إذ وصلت قيمة التراجع إلى 6 جنيهات وذلك بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، أما سعر كيلو التفاح انخفض بنحو 8 جنيهات في ظل أن هناك توقعات بتراجع الأسعار مره أخرى خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف «أبوصدام»، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم ما بين 4.5 و 7.5 جنيه ويتراوح سعر البطاطس ما بين 9 و15 جنيها، أما سعر البصل يتراوح يتراوح ما بين 13 و22 جنيها، فيما يتراوح سعر الكوسة ما بين 7 و13 جنيها وعن سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتابع أن سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 4.5 و7 جنيهات أما سعر اليوسفي ما بين 5 و9 جنيهات، كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 و10 جنيهات، ويتراوح سعر التفاح اليوم ما بين 20 و30 جنيها، ويتراوح سعر الكنتلوب ما بين 8 و11 جنيها والجوافة ما بين 6 و14 جنيها.