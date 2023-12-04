رئيس جامعة الأزهر: بناء الإنسان أصعب من تشييد القصور

أشاد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود الشاملة التي تقوم عليها كلية التربية بنين بالقاهرة كأحد المؤسسات التربوية في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للكلية، والذي يقام تحت عنوان: «التربية وبناء الإنسان لعالم متغير - رؤية أزهرية استشرافية»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

بناء الإنسان أصعب من بناء القصور

ورحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور جميعًا من مختلف الجامعات المصرية والعربية؛ من المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان.

وأوضح رئيس الجامعة أن ما يحدث في فلسطين همٌّ كبيرٌ، وأننا نعيش في عالم سريع التغير، لذلك فإنني أثمن كثيرًا عنوان المؤتمر الذي يتناول التربية وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان أصعب من بناء القصور والدور.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن عنوان المؤتمر يتسق مع صحيح الدين، ويتناول كيفية بناء الإنسان في عالم متغير، خاصة وأن الانسان هو خليفة الله في أرضه، لافتا إلى أن الناس لا يتفاضلون بأنسابهم وإنما بالتقوي والعمل الصالح، مصداقًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [سورة الحجرات:13] وأيضًا بناء الإنسان بناء لمجتمع إيجابي ومتعاون ويتسم بالأخلاق التي قال عنها المصطفي صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق».

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن الغاية العظمى للتربية هي بناء الإنسان الحر الصالح في نفسه والمصلح لغيره.

وفي ختام كلمته دعا رئيس جامعة الأزهر للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات عملية مفيدة تسهم في بناء الإنسان وسعادته.